España vs Austria: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido por el Mundial

España y Austria se miden este jueves en un atractivo cruce europeo por los dieciseisavos de final del Mundial, partido que se juega en Los Ángeles.

España busca ratificar su favoritismo este jueves en Los Ángeles ante Austria, elenco al que se enfrenta en un complejo partido por los dieciseisavos de final del Mundial.

La Furia Roja viene de comandar su grupo en el que venció a Uruguay por la última fecha, aunque suma preocupaciones producto de las lesiones de Yeremy Pino y Nico Williams.

Su rival en esta ocasión es otro europeo, quienes clasificaron con lo justo a esta instancia y que tienen jugadores de renombre como David Alaba (Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y el veterano Marko Arnautovic (Estrella Roja de Belgrado).





España vs Austria por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de España ante Austria será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te ofrece una completa cobertura de toda la cita planetaria.

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Cómo descargar la App MiCHV para ver España vs Austria GRATIS

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¿A qué hora es el partido de España vs Austria?

El compromiso de Los Hispanos contra los dirigidos por Ralf Rangnick inicia a las 15:00 horas de Chile de este jueves 2 de julio, con la previa comenzando a las 14:00 horas por Chilevisión.