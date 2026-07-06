Insólita lesión en Inglaterra: Jordan Henderson sufrió aparatosa caída celebrando victoria sobre México

El volante de 36 años sufrió un fuerte golpe en una de sus muñecas, situación que se dio al intentar saltar un cartel en el Estadio Azteca.

La euforia en Inglaterra por derrotar a México y avanzar a cuartos de final del Mundial dejó un damnificado. Se trata del volante Jordan Henderson, quien sufrió una insólita lesión este domingo.

El jugador del Brentford de su país tuvo que ser atendido de urgencia al saltar un cartel del Estadio Azteca, situación que se dio tras la victoria 3-2 de Los Tres Leones.

El experimentado mediocampista cayó sobre uno de sus brazos, sufriendo un fuerte golpe en una muñeca que llevó a sus compañeros a pedir rápidamente la asistencia.





Jordan Henderson se pierde lo que queda del Mundial

Según consignó The Sun, el futbolista de 36 años quedó totalmente descartado para lo que queda de la cita planetaria de Norteamérica.

De hecho, el citado medio aseguró que Henderson será operado producto de la lesión y que necesitó oxigeno en las últimas horas.

Con más de 90 partidos disputados en su selección, el volante sumó minutos solamente en la victoria sobre Panamá en este torneo, ingresando en la recta final.

La baja del veterano jugador se suma a la del expulsado Jarrell Quansah, dejando al entrenador Thomas Tuchel con dos piezas menos de cara el choque contra Noruega por los cuartos de final.

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