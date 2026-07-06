“Todo hermoso”: El sorpresivo regalo de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo en pleno Mundial
La esposa de Lionel Messi compartió en sus redes sociales un especial gesto de parte de la pareja de Cristiano Ronaldo, destacando la buena relación entre ambas.
Mientras Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se concentran en el Mundial 2026, sus parejas llamaron la atención por un sincero gesto de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo.
Todo se dio por un regalo de la esposa de CR7, quien le mandó una caja con diferentes elementos de su nueva marca a la influencer.
Tras recibir el obsequio, la rosarina respondió con una historia en Instagram en la que destacó: “Muchas gracias. Todo hermoso, te deseo todo el éxito del mundo”.
La argentina-española, que lleva varios años con el delantero portugués, lanzó hace algún tiempo Mimoa, una empresa que pretende entregar ropa cómoda a las mujeres.
La iniciativa de parte de Rodríguez demuestra la buena relación que tiene con Rocuzzo, más allá de la gran rivalidad deportiva que han tenido por años Ronaldo y Messi.
En medio de esto, ambas se encuentran en Estados Unidos para acompañar a sus parejas en esta cita planetaria, la cual culmina el próximo domingo 19 de julio.