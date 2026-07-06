Perdonazo a Balogun en el Mundial: UEFA se manifestó y aseguró que se “cruzó una línea roja”

A través de un comunicado, el ente que rige el fútbol europeo expresó su “incredulidad” por la decisión de dejar en suspenso sanción al ariete de cara al partido contra Bélgica por los octavos de final.

El inédito perdonazo a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, sigue generando reacciones. Ahora la que se expresó fue nada menos que la UEFA.

El organismo que rige el fútbol europeo se pronunció por la decisión de la FIFA de dejar en suspensión la sanción al ariete, quien fue expulsado en la victoria sobre Bosnia y Herzegovina por un planchazo.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que esta determinación, que le permitirá al futbolista jugar en octavos de final del Mundial contra Bélgica, “cruzó una línea roja”.





El fuerte comunicado de la UEFA por perdonazo a Balogun

La organización apuntó a que “a veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no. La suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación”.

“Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad”, agregaron.

En ese punto, manifestaron que “cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición”

“Un torneo nunca es un evento aislado y, si se trata de la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”, sentenciaron.

La polémica creció tras la valoración de esta decisión de perdonar a Balogun por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en redes sociales agradeció a la FIFA “por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”.