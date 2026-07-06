Portugal vs España | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

España volvió a pegar fuerte en el Mundial, derrotando por la cuenta mínima a Portugal y sacando de competencia a Cristiano Ronaldo.

España dio un nuevo golpe de autoridad en el Mundial. La Furia Roja venció 1-0 a Portugal y sacó pasajes para los cuartos de final.

Un gol en el cierre del encuentro de Mile Merino le permitó al actual campeón de Europa instalarse entre los ocho mejores, consumando el adiós de Cristiano Ronaldo.

De esta manera, los dirigidos por Luis de la Fuente siguen en carrera y sueñan con obtener la segunda estrella.