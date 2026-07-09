El gran candidato no falla: Francia tumba a Marruecos y se mete en semifinales del Mundial

Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el elenco galo despachó a los africanos y se instaló entre los cuatro mejores de la cita planetaria.

Francia ratificó su condición de favorita en el Mundial y derrotó 2-0 a Marruecos este jueves, instalándose en las semifinales.

Los Galos fueron muy superiores e impusieron sus condiciones en Boston, pasando momentos de nerviosismo solamente por no concretar sus ocasiones.

De hecho, el arquero Bono le tapó un penal a Kylian Mbappé en el primer tiempo, quien reclamó al árbitro argentino Facundo Tello por una supuesta tardanza en la ejecución.

Los dirigidos por Didier Deschamps contaron con otra gran opción por un remate del lateral Lucas Digne que pegó en el travesaño.





Mbappé comanda el triunfo de Francia sobre Marruecos

La pauta del duelo se mantuvo en el segundo lapso, con el conjunto europeo apretando y Los Leones del Atlas aguantando y esperando a algún contragolpe.

La apertura de la cuenta llegó a los 59 minutos por el propio Mbappé, sacando un gran remate que se coló en el poste izquierdo de Bono.

Posteriormente, Ousmane Dembélé estiró la diferencia a los 65‘ y le permitió a Les Bleus tranquilizarse y manejar el tiempo restante.

Esto le posibilitó a Deschamps hasta darse el lujo de incluir a jugadores con menos ruido como Jean-Philippe Mateta, que desperdició un mano a mano sobre el final, yWarren Zaïre-Emery.

Tras instalarse en semifinales del Mundial, Francia espera por el ganador del cruce entre España y Bélgica que jugarán este viernes 10 de julio.