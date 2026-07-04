“Se achicaron ante nosotros”: Hinchas de Paraguay pasaron de críticas a elogios tras caer ante Francia

Los fanáticos destacaron el desempeño de su selección en el Mundial, agradeciendo el esfuerzo que hicieron frente al elenco galo.

Muy orgullosos se mostraron los hinchas de Paraguay tras la dolorosa derrota 1-0 ante Francia, resultado que los dejó eliminados del Mundial.

La Albirroja se inclinó por la cuenta mínim ante el máximo favorito, quienes aprovecharon un penal convertido por Kylian Mbappé para avanzar a cuartos de final.

Pese a la caída, los fanáticos reconocieron el esfuerzo de los jugadores que venían de dar la sorpresa al sacar a Alemania en la fase anterior.





Los halagos de hinchas de Paraguay a su selección

Los aficionados pasaron de las críticas a los halagos, teniendo en cuenta el pésimo inicio de torneo del conjunto guaraní que fue goleado por Estados Unidos.

Al terminar el duelo de este sábado, algunos afirmaron que “se achicó ante nosotros la mejor selección del mundo”.

“Gracias por cada noche de felicidad”, “sin ese penal no nos ganaba nadie” y “el mundo entero nos conoce”, señalaron varios hinchas.

Sin embargo, algunos apuntaron a Diego Gómez por cometer la infracción sobre Désiré Doué que fue clave en el desenlace para que actuara el VAR y cobrara la pena máxima.

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