Con más de un dolor de cabeza: Francia aprovecha un penal para sacar a Paraguay del Mundial

El gran candidato tuvo varios problemas para superar a La Albirroja, quienes los complicaron con su planteamiento ultradefensivo.

Francia sacó adelante un durísimo partido derrotó 1-0 a Paraguay, sacando pasajes para los cuartos de final del Mundial.

La Albirroja dio pelea y sostuvo el cero en su arco en gran parte del encuentro, presentando un esquema ultradefensivo similar al que le permitió vencer a Alemania en la ronda anterior.

La idea resultó en el primer tiempo, con el elenco europeo acercándose solamente con remates de distancia que no generaron gran nerviosismo en el arquero Orlando Gill.





El rumbo del cotejo permaneció casi igual en el segundo lapso, hasta que apareció el ingresado Désiré Doué que fue vícitma de un penal cobrado a instancias del VAR.

De esta manera, Kylian Mbappé abrió la cuenta a los 70 minutos y tranquilizó a un candidato que pasó más de un dolor de cabeza esta tarde en Philadelphia.

La máxima figura francesa protagonizó varios cruces, incluyendo un tenso final en el que algunos integrantes de La Albirroja lo fueron a buscar por sus efusivo festejo.

El complejo próximo rival de Francia en el Mundial

Francia se medirá a Marruecos por los cuartos de final del Mundial, partido que quedó programado para el jueves 9 de julio a las 16:00 horas.