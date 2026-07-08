Mundial 2026: Los partidos de cuartos de final que Chilevisión transmitirá gratis por TV y online

Aunque este miércoles hubo una pausa tras 27 días consecutivos de fútbol, la cita planetaria continuará esta semana con el inicio de esta decisiva antepenúltima fase. Descubre los duelos que verás en nuestras pantallas.

Tras semanas de partidos que hicieron vibrar a todo el mundo en torno al deporte rey, esta semana arrancan los cuartos de final del Mundial 2026, cuyos partidos podrás disfrutar en Chilevisión y todas sus plataformas.

El primero de los encuentros que podrás sintonizar en nuestra pantalla será este viernes, mientras que el segundo duelo será al día siguiente. Revisa a continuación los detalles y programa tu agenda para una nueva cita mundialera.

Cuartos de final en Chilevisión

Revisa los partidos que esta segunda semana de julio podrás ver en Chilevisión y todas sus plataformas:

Viernes 10 de julio: España vs Bélgica — 15:00 horas | SoFi Stadium, Estados Unidos

Sábado 11 de julio: Argentina vs Suiza — 21:00 horas | Kansas City Stadium, Estados Unidos

Todos los partidos confirmados

A continuación, el detalle de todos los partidos confirmados para esta nueva fase del Mundial 2026:

Jueves 9 de julio: Francia vs Marruecos — 16:00 horas | Gillette Stadium, Estados Unidos

Viernes 10 de julio: España vs Bélgica — 15:00 horas | SoFi Stadium, Estados Unidos

Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra — 17:00 horas | Hard Rock Stadium, Estados Unidos

Sábado 11 de julio: Argentina y Suiza — 21:00 horas | Kansas City Stadium, Estados Unidos



