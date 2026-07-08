Mundial 2026: Los partidos de cuartos de final que Chilevisión transmitirá gratis por TV y online
Aunque este miércoles hubo una pausa tras 27 días consecutivos de fútbol, la cita planetaria continuará esta semana con el inicio de esta decisiva antepenúltima fase. Descubre los duelos que verás en nuestras pantallas.
Tras semanas de partidos que hicieron vibrar a todo el mundo en torno al deporte rey, esta semana arrancan los cuartos de final del Mundial 2026, cuyos partidos podrás disfrutar en Chilevisión y todas sus plataformas.
El primero de los encuentros que podrás sintonizar en nuestra pantalla será este viernes, mientras que el segundo duelo será al día siguiente. Revisa a continuación los detalles y programa tu agenda para una nueva cita mundialera.
Cuartos de final en Chilevisión
Revisa los partidos que esta segunda semana de julio podrás ver en Chilevisión y todas sus plataformas:
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Viernes 10 de julio: España vs Bélgica — 15:00 horas | SoFi Stadium, Estados Unidos
- Sábado 11 de julio: Argentina vs Suiza — 21:00 horas | Kansas City Stadium, Estados Unidos
Todos los partidos confirmados
A continuación, el detalle de todos los partidos confirmados para esta nueva fase del Mundial 2026:
- Jueves 9 de julio: Francia vs Marruecos — 16:00 horas | Gillette Stadium, Estados Unidos
- Viernes 10 de julio: España vs Bélgica — 15:00 horas | SoFi Stadium, Estados Unidos
- Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra — 17:00 horas | Hard Rock Stadium, Estados Unidos
- Sábado 11 de julio: Argentina y Suiza — 21:00 horas | Kansas City Stadium, Estados Unidos
¿Dónde ver el Mundial 2026 en Chile?
El Mundial 2026 se puede disfrutar de manera gratuita en televisión abierta a través de la señal de Chilevisión, el canal oficial de la cita máxima del fútbol.
Los partidos también son transmitidos en todas sus plataformas digitales, tanto en la señal online del sitio web, como en la app MiCHV disponible para celulares.
Además, recuerda que la app también está disponible para usuarios de Smart TV y ya se puede instalar en todos los televisores compatibles.
Asimismo, la nueva versión de MiCHV incorporó su versión web, donde podrás acceder a todo el contenido de Chilevisión y disfrutar de sus múltiples señales en vivo.