La celebridad hizo un detallado análisis sobre las cosas que más le han llamado la atención del deporto y reparó en las performance que ofrecen algunos fútbolistas agrandando situaciones de peligro.

El fútbol ganó un nuevo hincha. Logan Paul, estrella de la WWE y otrora conocido detractor del “deporte rey” se declaró nuevo fanático tras ver los partido del Mundial 2026.

La celebridad de redes sociales hizo un profundo análisis que compartió en su cuenta de X, en donde destacó las cualidades que hicieron que le llame la atención el deporte mientras se disputa la Copa del Mundo en Estados Unidos.

“Nunca he sido fan del fútbol, pero WOW, he visto la mayor parte del torneo y esta Copa del Mundo me ha dejado asombrado“, aseguró en su tweet.





El primer punto que destacó fue que según él “el fútbol es salvajemente físico” pues los jugadores “empujan, codean y se dan con todo y gran parte pasa desapercibida para los árbitros. Tienes que ser extremadamente resistente para destacar en el campo”.

En esa línea, Logan Paul valoró que cada encuentro tenga “tanto teatro”, comparando la exhibición que hacen los fútbolistas con las performance de los luchadores de la WWE, apuntando a cómo se fingen o agrandan situaciones de peligro.

“Estos tipos venden el estar ‘heridos’ mejor que algunos de mis colegas en la WWE”, aseguró.

Logan Paul se rinde ante el fútbol

La polémica celebridad continuó enumerando lo que le ha gustado del fútbol y se centró en las definiciones a penales, donde “pasa de ser un deporte de equipo a individual EN UN INSTANTE”.

“Este evento podría ser lo más cercano a la unidad mundial. Todos los ojos puestos en estos atletas en el escenario más grande del mundo. Se forjan superestrellas. Carreras cambiadas para siempre”, agregó.

Sin embargo, en los comentarios del mensaje, los usuarios respondieron con diversas reacciones. Si bien algunos estuvieron de acuerdo con el wrestler y le dieron la bienvenida al mundo del fútbol, otros simplemente cuestionaron a base de memes y en duros términos que en su país se le llame “soccer” y otros apuntaron a que sigue sin entender este deporte.

I’ve never been a Soccer fan but WOW I’ve watched most of the tournament and this World Cup has amazed me. Here are some things I’ve realized about the sport: 1.) Soccer is wildly physical. These players push, shove, and beat the shit out of each other & a lot of it goes… — Logan Paul (@LoganPaul) July 7, 2026

First of all, it’s called football, not “soccer.” Get that right before trying to make your point, clown! pic.twitter.com/I9KxvJI9Vg — J-Wealth (@josewealth20) July 8, 2026

Does FIFA or some other body pay you all to post this? I’m happy you like it , but 1) it sounds like a marketing pitch and 2) it’s just odd to frame it the way you are like some grand proclamation. Seems like marketing. — Artie Bucco’s Earring (@ArtiesEaring) July 7, 2026