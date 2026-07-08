08/ 07/ 2026 22:33

Los noruegos de Peñalolén: Recolectores de basura se transforman en viral por realizar el tradicional festejo vikingo

Sin lugar a dudas que el “Viking Row” ha sido uno de los festejos que quedarán en la historia de los mundiales. Tanto ha sido el éxito del ritual de la selección noruega, que un grupo de recolectores de basura en Peñalolén se transformaron en viral tras realizarlo. Con una peluca rubia y escobas simulando remos, los trabajadores chilenos sacaron varias carcajadas en redes sociales producto de su simpática parodia.