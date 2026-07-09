Mundial 2026: A qué hora juega HOY Francia vs Marruecos por los cuartos de final

Los franceses llegan como uno de los principales candidatos al título, mientras que Marruecos intentará seguir haciendo historia y dar un nuevo golpe ante una de las potencias del fútbol mundial.

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa este jueves con uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final. Francia y Marruecos se enfrentarán en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Los franceses llegan como uno de los principales candidatos al título, mientras que Marruecos intentará seguir haciendo historia y dar un nuevo golpe ante una de las potencias del fútbol mundial.

Ambas selecciones buscarán imponer su juego en un partido que promete intensidad y que definirá a uno de los semifinalistas de la cita planetaria.





Mundial 2026: ¿A qué hora juega Francia vs Marruecos?

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará a las 16:00 horas de Chile de este jueves 9 de julio .

El encuentro se jugará en el Gillette Stadium, ubicado en Estados Unidos, recinto que será escenario de uno de los compromisos más esperados de esta ronda.

¿Dónde ver el partido de Francia vs Marruecos?

El duelo podrá seguirse a través de las señales oficiales que transmiten el Mundial 2026 en Chile, tanto por televisión como por sus respectivas plataformas digitales. La cobertura online del cruce va por las plataformas de DGO.