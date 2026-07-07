Historial de polémicas: Quién es Jérome Brisard, el árbitro que estuvo en el VAR en partido de Argentina vs Egipto

La victoria de Argentina se vio manchada por las críticas lanzadas tanto por el DT como por jugadores históricos de la selección egipcia sobre el arbitraje del encuentro en el Mundial.

El triunfo 3-2 de Argentina provocó la eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, la selección egipcia lanzó algunos dardos contra el arbitraje durante el encuentro.

Esta victoria se vio manchada por las fuertes críticas realizadas por el DT de Egipto, Hossam Hassan y de jugadores históricos de Los Faraones como lo fue Mohamed Aboutrika.





Una de las jugadas polémicas fue la anulación del segundo gol del conjunto africano, la cual fue advertida por el asistente de VAR, Jérome Brisard.

También reclamaron el penal a Salah lo que permitió la remontada de la albiceleste y desató nuevamente la indignación del plantel egipcio en contra del árbitro.

Polémico historial

El arbitraje de Brisard no ha estado exento de polémicas a lo largo de su carrera. Uno de los fallos por los que ha sido recordado fue cuando arbitró el VAR en el Real Madrid vs Manchester City durante la fase clasificatoria de la Champions.





El colegiado francés llamó a su compañero por un agarrón de Rüdiger, pero no lo hizo cuando lo recibió Asencio minutos después.

Cuando fue asistente del VAR en el encuentro entre Real Madrid y Benfica, los lusos se quejaron de un puñetazo de Valverde a Samuel Dahl que no fue visto por ninguno de los árbitros.

El Benfica presentó una denuncia ante la UEFA por aquella conducta violenta del madridista que tuvo que ser sancionada con tarjeta roja, pero que finalmente no ocurrió.

Otra instancia en que se le criticó fue en el encuentro entre Madrid y el Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, donde se involucró para otorgarle la tarjeta roja contra Eroc García.