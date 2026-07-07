Exseleccionado egipcio arremetió contra la FIFA tras ser eliminados del Mundial: “Fuimos perjudicados”

Mohamed Aboutrika criticó el arbitraje que se desarrolló durante el encuentro contra la albiceleste, lanzando además una fuerte acusación contra la organización del Mundial.

Tras ser eliminados en los octavos de final del Mundial 2026, el exfutbolista egipcio Mohamed Aboutrika no pudo ocultar su molestia por el arbitraje que se desarrolló durante el encuentro contra Argentina.

El mediocampista arremetió directamente contra la organización por diversos fallos que no se habrían cobrado, acusando de perjudicar a Los Farones.

“El árbitro del partido no fue justo con nosotros y fuimos perjudicados. El tercer gol de Argentina debió ser anulado por un penal a favor de Mohamed Salah, de la misma manera en que fue anulado nuestro gol tras una falta contra Lisandro Martínez”, señaló al medio FilGoal.





“Estuvo influenciado por la presión de Argentina y esa sensación se notó entre los jugadores. Así, jugamos contra Messi, Argentina, el árbitro y la FIFA“, se descargó el histórico jugador de Egipto.

Pese a tener cierta ventaja contra el actual campeón, la albiceleste logró remontar y terminó con una victoria 3-2 contra Egipto, pasando directamente a los cuartos de final del torneo.