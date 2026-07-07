DT de Egipto acusó injusticia y disparó contra la FIFA: “No quieren que Messi se vaya”

El conjunto africano ganaba 2-0 hasta el minuto 78, sin embargo, Argentina lo dio vuelta en pocos minutos con polémicas decisiones arbitrales y del VAR.

Con mucha polémica Argentina se instaló en los cuartos de final de la Copa del Mundo tras superar de forma agónica 3-2 a Egipto.

El conjunto africano ganaba 2-0 hasta el minuto 78 y estaba dando el gran batacazo del torneo, sin embargo, en pocos minutos la Albiceleste lo dio vuelta gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

El equipo liderado por Mohamed Salah se sintió muy perjudicado, ya que fue anulado tras revisión en el VAR el parcial 2-0 y luego en el tercer gol de Argentina acusaron infracción sobre su máxima estrella, no obstante, esa jugada no fue revisada.





DT de Egipto disparó con todo contra la FIFA

Hossam Hassan, entrenador de Egipto, no se guardó nada tras el partido y afirmó que la eliminación de su equipo estuvo marcada por decisiones arbitrales y factores externos.

“Les hemos superado en todo. El resultado se ha visto influenciado por factores internos y antes del partido parece ser que desde Argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro… Nosotros hemos sufrido las consecuencias”, partió señalando.

“No ha habido un juego limpio. Se desestimó un penal, que debería haber sido revisado por el VAR, el segundo gol fue anulado sorprendentemente, por algún motivo… No me convence este resultado. No me convence cómo se ha desarrollado el partido. Se nos ha tratado de manera injusta, hemos sufrido una injusticia“, agregó.

Por último, el DT acusó que desde los altos mandos (FIFA) quizás influye el marketing. “No quieren que Messi se vaya, quieren que el campeón siga en el Mundial”.