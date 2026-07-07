“Que manera de…”: Javier Milei reacciona a clasificación de Argentina a cuartos del Mundial tras triunfo ante Egipto

Mediante sus redes sociales, el mandatario se refirió al polémico duelo con el que la selección trasandina eliminó al conjunto africano del torneo.

El presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales al triunfo de la selección argentina, en el partido contra Egipto este martes por octavos de final en el Mundial 2026.

En su cuenta de X, el mandatario celebró luego de que los trasandinos ganaran 3-2 y eliminaran al conjunto africano, convirtiéndose así en uno de los ocho mejores países del torneo.

“Vamos Argentina carajo”, escribió Milei tras el polémico duelo disputado en Atlanta. “Que manera de sufrir LRPMQLRMP” .

VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!!

Que manera de sufrir LRPMQLRMP… — Javier Milei (@JMilei) July 7, 2026

En Chile también se pronunció el expresidente Gabriel Boric, quien mostró su apoyo a la selección de fútbol del país vecino a través de X.

“Vamos Argentina”, coincidió en su mensaje con Javier Milei. “¡Hermanos!”

Además, el exmandatario expresó: “Que hermoso es el fútbol”.