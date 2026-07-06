Gabriel Boric regresa a La Moneda: Exmandatario aceptó invitación de pdte. José Antonio Kast
El actual jefe de Gobierno encabezará la conmemoración por los 200 años de la Presidencia de la República.
El expresidente Gabriel Boric regresará a La Moneda este jueves, para asistir a la conmemoración por el bicentenario de la Presidencia de la República.
La invitación fue hecha por el actual jefe de Gobierno, José Antonio Kast, quien además extendió la convocatoria a Michelle Bachelet y a Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Así, el exmandatario volverá al palacio presidencial donde se realizará un almuerzo protocolar, que también considera la asistencia de la exprimera dama, viuda de Sebastián Piñera, Cecilia Morel.
Posterior a ello, se desarrollará una ceremonia en el Museo Histórico Nacional a las 15:00.