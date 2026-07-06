“Te queda poco caminando”: Alcalde de Peñalolén denuncia amenazas de muerte tras borrados de murales de la Garra Blanca

Todo esto se dio luego del inicio del plan de recuperación de Avenida Grecia, iniciativa que busca erradicar rayados de Barras Bravas y recuperar el espacio público en el eje principal de la comuna.

Durante esta jornada, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, denunció una serie de amenazas de muerte e intimidaciones recibidas a través de redes sociales.

“Te queda poco caminando, vay a quedar parapléjico”, “de la magia negra no te salvará nadie” y “espero tus padres estén en el cielo o los mando yo”, fueron algunos de los mensajes recibidos por el edil.

Todo esto se dio luego del inicio del plan de recuperación de Avenida Grecia, iniciativa que busca erradicar rayados de Barras Bravas y recuperar el espacio público en el eje principal de la comuna.

En ese contexto, la máxima autoridad comunal anunció que presentará una querella para que estos hechos sean investigados.





Alcalde se refirió a amenazas

“Estas amenazas no nos van a intimidar ni a hacer retroceder. Solo muestran la violencia con la que actúa este grupo de matones, y que más que a la autoridad, afecta a la vida cotidiana de las familias honestas de Peñalolén”, afirmó Concha.

El edil también agregó que estos murales no son simples rayados, son la forma en que estos grupos marcan su territorio y “donde lanzan fuegos artificiales, amedrentan vecinos, consumen drogas y alcohol y hacen sus necesidades en plazas, toman micros, y otro tipo de hechos violentos”.