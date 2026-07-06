Muere dueño de una de las jugueterías más famosas de Chile

Este lunes, la empresa informó el deceso de Atilio Ansaldo a sus 97 años, tras mantener el legado del negocio familiar durante décadas.

El dueño de Ansaldo, una de las jugueterías más famosas de Chile falleció este lunes.

Fue la propia empresa la que informó el deceso de Atilio Ansaldo a sus 97 años, hijo de Juan Ansaldo, fundador del negocio que lleva de nombre su apellido.





La empresa recordó que “con apenas 17 años, cuando su padre debió alejarse del negocio por motivos de salud, él dejó el colegio para asumir la responsabilidad de conducir el emporio familiar”.

“Puso el deber por delante y abrió el camino de la segunda generación de la familia”, destacó. Así es como Atilio Ansaldo mantuvo el legado del emprendimiento por décadas, convirtiéndolo en lo que es hoy.

Fue en los años 80 y 90, que Ansaldo incursionó en el rubro del mercado infantil. Actualmente, la juguetería aún cuenta con más de docena de tiendas.