“Tenemos buenas noticias”: Desde el gobierno confirman cuándo será la nueva baja en las bencinas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó que el descenso del precio será a lo menos de $100 y se verá reflejado desde este jueves.

Este lunes, desde el gobierno se volvieron a confirmar una nueva baja en el precio de los combustibles.

“Tenemos buenas noticias”, partió indicando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien manifestó que el descenso del precio será a lo menos de $100 y se verá reflejado desde este jueves.





“Conforme a nuestras estimaciones, debiésemos tener esta semana una reducción en el precio de los combustibles. Estimamos que debiese ser aproximadamente del orden de $100 por litro en las gasolinas y de $150 por litro en el diésel“, manifestó

El ministro agregó que “vamos bien encaminados”, ya que con esto, la baja acumulada en gasolina alcanzará los $200 por litro.

Por último, Quiroz indicó que conforme el mundo siga recuperándose de las tensiones geopolíticas y normalizándose, “vamos a poder avanzar aún más en esta materia”.