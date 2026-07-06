Sufrió un paro cardiorrespiratorio: Conocido cuequero murió en el escenario durante presentación en Calama

Se trata del cantante Juan Soza Salazar, integrante del grupo folclórico “Antiquina”.

Este fin de semana, la Municipalidad de Calama confirmó la muerte del cantante y músico regional Juan Soza Salazar, integrante de la agrupación folclórica “Antiquina”.

La víctima tuvo un paro cardiorrespiratorio el pasado sábado 4 de julio en plena presentación durante la conmemoración del Día Nacional del Cuequero y la Cuequera en la misma ciudad.





Cuequero muere durante presentación en Calama

Según detalló la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, la presentación se estaba llevando a cabo en el Parque de la Cultura José Saavedra, momento en que ocurrieron los hechos.

Desde la institución también indicaron que se le brindó asistencia inmediata por parte de los equipos de emergencia, siendo trasladado rápidamente al Hospital Carlos Cisternas.

Sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud, el cantante no sobrevivió.

Finalmente, las autoridades expresaron sus condolencias a la familia y cercanos de Juan Soza.

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