“Qué manera de…”: Claudio Rojas pidió disculpas públicas a su pareja e hizo mea culpa sobre su relación

Claudio Rojas y Hurubachi Pardo comenzaron una relación en 2024, la cual no ha estado exenta de polémicas en el último tiempo.

Este domingo, Claudio Rojas utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas a su pareja, Hurubachi Pardo, quien es 21 años menor.

Esto, luego de que en las últimas semanas fuese acusado de tener actitudes machistas y controladoras tras encerrarse ambos en un reality show.





¿Qué dijo Claudio Rojas?

Al respecto, Claudio vio las grabaciones y aseguró en su cuenta de Instagram: “Qué manera de hablar h…”.

En esa misma línea, agregó: “Ese es mi análisis después de escucharme en el reality; no lo había visto”.

“Públicamente pido disculpas, especialmente a Huru ¡Abrazos a todos! Gracias por el aguante”, cerró el abogado.

Por su parte, Hurubachi no se ha referido al tema; sin embargo, ambos se siguen en redes sociales aún y fueron vistos en el Caribe de vacaciones en las últimas semanas.

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