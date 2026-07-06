Giro en muerte de bombera: Conductor del carro bomba es investigado por presunta ingesta de alcohol

Según comunicó la Fiscalía, el comandante de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Barros Arana, quien conducía el vehículo de emergencia, habría estado bajo la influencia del alcohol al momento del volcamiento.

Un nuevo antecedente surgió en torno al fatal volcamiento de un carro bomba ocurrido la madrugada del domingo en Barros Arana, comuna de Teodoro Schmidt, región de La Araucanía, accidente que costó la vida a la voluntaria Nicole Ceballos Acuña y dejó a otros cinco bomberos lesionados.

Según comunicó la Fiscalía, el comandante de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Barros Arana, quien conducía el vehículo de emergencia cuando se dirigían a combatir un incendio, habría estado bajo la influencia del alcohol al momento del siniestro, situación que quedó al descubierto tras las diligencias realizadas por personal especializado.





De acuerdo a información a la que tuvo acceso CHV Noticias, el cuartelero al volante permaneció hospitalizado por las lesiones sufridas y posteriormente fue trasladado al Juzgado de Garantía de Nueva Imperial para enfrentar su control de detención y eventual formalización.

Respecto a este último antecedente, el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, indicó que “es más duro constatar que quienes provocan o generan el accidente conducen bajo los efectos potenciales del alcohol. Eso hay que manifestarlo claramente, es inaceptable“.