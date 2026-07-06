Alarma meteorológica de la DMC por “intensas precipitaciones” que afectarán a dos regiones

El organismo adelantó que hay una gran probabilidad de que llueva en lugares donde suele nevar, lo que aumenta los riesgos de aluviones.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica por intensas precipitaciones para dos regiones del país en los próximos días.

El organismo activó la medida máxima debido a “precipitaciones intensas con isoterma cero alta en corto periodo de tiempo” .

Esto quiere decir que hay una gran probabilidad de que llueva en lugares donde, por las condiciones del altura, suele nevar.

Debido a que se presentará un gran cantidad de precipitaciones, la autoridad hizo un llamado ante el aumento del riesgo de aluviones.





Desde Senapred indicaron que esta mañana realizaron una Mesa Técnica, junto a la Dirección Meteorológica de Chile y organismos técnicos, en donde se revisó el pronóstico de evento meteorológico.

La directora nacional de la entidad, Alicia Cebrián, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada en los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones y adelantó que se seguirá monitoreando el sistema frontal.

Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, entrega antecedentes del sistema frontal pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile, la cual durante esta mañana ha emitido una alarma por precipitaciones intensas con isoterma cero alta en corto periodo de tiempo en zonas… pic.twitter.com/SEKAHkjJnh — SENAPRED (@Senapred) July 6, 2026

Regiones afectadas

La alerta estará vigente desde la madrugada del martes 7 de julio hasta la madrugada del miércoles 8 de julio en estas regiones:

Región de La Araucanía

Precordillera y cordillera.

Región de Los Ríos

Litoral, Cordillera Costa, Precodillera, Cordillera.

Alarma meteorológica

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que en los próximos días se presenten precipitaciones que alcancen hasta los 120 milímetros.