Más lluvia y temperaturas sobre lo normal: El Niño será un “evento intenso” de julio a septiembre

Durante los próximos meses Chile se podría ver afectado por episodios de lluvia que podrían darse en eventos concentrados e intensos, según un informe de la Dirección Meteorología de Chile.

El Niño comienza a hacerse presente en Chile, donde se proyecta que traerá intensas lluvias de cara al trimestre de julio, agosto y septiembre.

La Dirección Meteorológica de Chile confirmó que el fenómeno ya se instaló en el océano Pacífico tropical, dado que las condiciones oceánicas y atmosféricas ya cumplen con los criterios para declarar oficialmente el inicio del evento, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA).

De acuerdo a lo que adelantó el organismo, aunque su presencia aumenta las probabilidades de lluvias en la zona central y sur del país durante los próximos meses, esto no necesariamente se trata de una garantía pues depende otros factores atmosféricos.





El organismo adelantó que los modelos internacionales (incluido el NMME) proyectan que alcance la categoría de evento intenso durante el trimestre noviembre-diciembre 2026 y enero 2027.

Pronóstico de lluvias: Cómo podría cambiar el invierno

El pronóstico climático de la DMC con la llegada de El Niño para el trimestre comprendido entre julio y septiembre anticipa un escenario marcado por precipitaciones por sobre los valores habituales .

A eso se le suman temperaturas más cálidas de lo normal en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con las proyecciones, las lluvias tendrán una tendencia sobre lo normal desde la región de Coquimbo hasta la de Magallanes, incluyendo el Estrecho de Magallanes.

Esto implica una mayor frecuencia de eventos de precipitación y montos acumulados que superarían los promedios climatológicos para esta época del año.

Como ejemplo, las proyecciones indican que entre julio y septiembre la precipitación acumulada superaría los 154 milímetros para la ciudad de Valparaíso.

Las temperaturas máximas se proyectan sobre lo normal desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos.

En el caso de las regiones de Aysén y Magallanes se espera una condición entre normal y sobre lo normal.

¿Qué implica la llegada de El Niño para Chile?

En términos generales, El Niño suele favorecer un aumento de las precipitaciones en la zona centro y centro-sur de Chile durante el invierno y la primavera.

La DMC explica que el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico modifica la circulación atmosférica a escala planetaria, alterando la trayectoria e intensidad de los sistemas frontales que afectan al país.

Esto significa que existe una mayor probabilidad de episodios de lluvia, pero también de eventos concentrados e intensos, que podrían traer consigo inundaciones, anegamientos, crecidas de ríos y problemas en rutas.