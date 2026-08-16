“Así de brusco será”: Eduardo Sáez confirma horario de las lluvias para este lunes en Santiago

El meteorólogo anticipó lluvias débiles en Santiago y precipitaciones de mayor intensidad en algunos sectores del norte del país.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, entregó un nuevo pronóstico para las próximas horas, detallando lo que se espera para Santiago y distintos sectores del norte del país.

En la Región Metropolitana se esperan precipitaciones muy débiles durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del lunes.

“Los montos que estamos estimando son bajitos, son de 2 o 3 milímetros”, precisó Eduardo Sáez.

En esa línea, explicó que las lluvias serán pasajeras y desaparecerán rápidamente durante la jornada: “Algo muy suave, reitero, y después bruscamente va a desaparecer. Así de brusco va a ser el cambio , por lo menos para nosotros”.

De esta manera, tras las precipitaciones, Santiago tendría cielos con escasa nubosidad y, hacia el miércoles, se espera una jornada a pleno sol.





Lluvias en el norte este lunes

Este lunes, principalmente en Atacama y Coquimbo, se esperan precipitaciones aisladas en sectores costeros. En las cercanías de Huasco podría registrarse una mayor intensidad.

En tanto, en Arica y Parinacota se prevé lluvia durante la tarde, especialmente en sectores cordilleranos. Los montos de precipitación se ubicarían entre los 5 y 10 milímetros, aunque algunos sectores podrían alcanzar los 15 mm.

Debido a la inestabilidad del fenómeno, Sáez advirtió que “en la parte de los valles podría entonces provocar alguna crecida”.

“El tipo de suelo no es capaz de soportar este tipo de precipitaciones, porque ya lo vimos en Iquique: con seis milímetros había sectores que estaban inundados”, agregó.