16/ 08/ 2026 22:58

Los ensuciaban para distraerlos: Así operaba la “Banda del Yogurt” para robar tarjetas bancarias a adultos mayores

Así operaba una organización criminal chilena dedicada al robo de tarjetas de crédito y débito a adultos mayores. La banda, integrada por tres mujeres y un hombre, seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas al interior de supermercados. Luego, les lanzaban yogurt para distraerlas y, bajo la excusa de ayudarlas a limpiarlas, aprovechaban de robarles. El reportaje es de Guillermo Toro y Gustavo Poblete.