Volkan rogó a Derin que lo desvincule del secuestro | Capítulo 54 | Traicionada

En este emocionante nuevo capítulo de Traicionada, Derin conversó con Volkan para explicarle por qué trató de incriminarlo para alejarlo de Asya, pero el arquitecto sigue confundido con sus sentimientos.

Además, la doctora citó en su casa a Selçuk para conocer toda la verdad detrás del cautiverio de su enemiga y cómo el acto la tiene contra las cuerdas.

Por último, Gonül recibió la peor noticia posible al enterarse de que Haluk efectivamente es el padre de Selçuk, pero tendrá que mantenerlo en secreto hasta que su marido se recupere de las lesiones.

Todo esto y más puedes verlo en los capítulos de Traicionada: Historia de un engaño a través de la app MiCHV. Asimismo, los episodios están disponibles de forma anticipada desde las 17:00 horas en dispositivos móviles iPhone y Android, además de Smart TV y en michv.cl.