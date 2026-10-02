¡Expogame Santiago 2026 llega recargado! Todo lo que debes saber antes de asistir al esperado evento

Expogame Santiago 2026 reunirá a fanáticos de los videojuegos, la cultura geek y el entretenimiento en un esperado evento que contará con diversas actividades. Revisa cuándo y dónde será, cuánto cuestan las entradas y todos los detalles.

Este jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de octubre se llevará a cabo una nueva versión de la Expogame Santiago 2026, la cual reunirá a fanáticos de la cultura geek y contará con diversas actividades, además de la participación de reconocidos invitados internacionales.

El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Estación Mapocho y se podrá acceder desde las 13:00 hasta las 19:00 horas. Los asistentes con entradas SWAG podrán ingresar a las 12:00 horas.

¿Dónde comprar entradas?

Los diversos tipos de entradas consisten en: Pase Diario, Abono General, Entrada SWAG, Pase Diario Squad y Abono Squad, cuyos precios van desde los $20 mil hasta los $130 mil. Cabe señalar que los niños menores de 6 años pasan completamente gratis.

Para obtener tus entradas, puedes hacerlo a través de Punto Ticket y seleccionar la entrada que prefieras. Además, durante los tres días que dura el evento, se dispondrá de una boletería en la entrada del recinto.

Artistas invitados a la Expogame Santiago 2026

Entre las figuras internacionales que serán parte de Expogame Santiago 2026 destaca El Mariana, uno de los creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante. El youtuber mexicano visitará Santiago el sábado 3 de octubre para reencontrarse con sus seguidores.

El domingo 4 será el turno del español Keyblade, reconocido por las “Épicas Batallas de Rap del Frikismo” y sus más de 7 millones de suscriptores. El artista llegará con un show cargado de música, videojuegos y anime.





Si quieres conocer a uno de los artistas, puedes hacerlo por medio de la entrada SWAG, pero también puedes hacerlo con un pase Meet & Chill, el cual requiere que cuentes con una entrada Pase Diario o Abono General. Estos últimos están restringidos a un artista y a un día en específico.

El evento también contará con diversos stands de venta y expositores que venderán distintas líneas de productos, enfocados principalmente en los videojuegos en la zona “Expogame Market”.