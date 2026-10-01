Quién es El Mariana, el youtuber que estará en la Expogame 2026 y ha quedado sorprendido con Chile

El creador de contenido mexicano será uno de los invitados internacionales de la nueva edición de Expogame, donde compartirá con sus seguidores y será parte del escenario principal.

Expogame 2026 ya prepara una nueva edición para los fanáticos de los videojuegos, el streaming y la cultura digital. Entre sus principales invitados internacionales estará El Mariana, uno de los creadores de contenido más reconocidos de habla hispana, quien llegó hasta Santiago para encontrarse con sus seguidores.

El youtuber será parte de una jornada que reunirá competencias, zonas de juego, experiencias interactivas, cosplay y distintas actividades relacionadas con el mundo gamer en el Centro Cultural Estación Mapocho.

¿Quién es El Mariana, el streamer que se encantó con Chile?

Osvaldo Palacios Flores, mejor conocido como El Mariana, es un streamer y creador de contenido mexicano que alcanzó gran popularidad a través de sus transmisiones en vivo y contenido relacionado con videojuegos.





Este influencer actualmente supera los 11 millones de suscriptores en Twitch y los 9 millones en YouTube, consolidándose como una de las principales figuras invitadas de esta edición de la Expogame 2026 , en la que compartirá con sus seguidores chilenos.

El Mariana se aventura con los sabores y modismos chilenos

Durante su visita al país, el creador de contenido ha compartido parte de sus experiencias con sus seguidores, mostrando su reacción al probar completos, terremotos, piscolas y snacks típicos.

Además, se ha acercado a chilenos para conocer algunas de las palabras y expresiones más características del país.

“Ojalá que tiemble para que vivas la experiencia completa”, le dijo una persona a El Mariana. Revisa a continuación los videos que ha compartido durante su visita a Chile:

¿Qué día estará El Mariana en Expogame 2026?

El Mariana se presentará el sábado 3 de octubre en el escenario principal de Expogame 2026, evento que se desarrollará entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre en Estación Mapocho.