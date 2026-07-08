La entrada perfecta para ir en grupo a Expogame: Entran 4 y pagan 3

Un panorama imperdible que además puedes disfrutar en grupo con una promoción que vale la pena. Descubre más a continuación.

¿Ya tienes listo tu squad para vivir Expogame 2026? Si estabas esperando el momento ideal para organizarte con tus amigos, esta es la oportunidad perfecta: llega la Entrada Squad, una promoción pensada especialmente para quienes quieren asistir en grupo a uno de los eventos gamer más esperados del año.

La promoción permite acceder a un 25% de descuento para grupos de 4 personas, bajo una modalidad simple y conveniente: entran 4 y pagan 3.

Esta oferta está disponible para las entradas Pase Diario y Abono General, permitiendo que los asistentes puedan elegir la alternativa que más acomode a su experiencia dentro del evento.

¿Qué es la Entrada Squad de Expogame?

La Entrada Squad es una promoción 4×3 creada para grupos de cuatro personas que quieran asistir juntos a Expogame. Al comprar esta entrada, el grupo obtiene un 25% de descuento, ya que solo paga el equivalente a tres entradas.

En simple: reúnes a tu grupo, compran juntos y aprovechan el beneficio para vivir la experiencia gamer en equipo.

¿Para qué entradas aplica la promoción?

La promoción de Entrada Squad aplica para:

Pase Diario

Abono General

Esto permite que los fanáticos puedan elegir entre asistir un día específico o vivir la experiencia completa de Expogame, según la disponibilidad y condiciones de compra informadas por la ticketera.

¿Dónde comprar la Entrada Squad?

Quienes quieran aprovechar esta promoción pueden comprar su Entrada Squad directamente a través de Punto Ticket.

La venta está disponible en: puntoticket.com/expogame-2026

Expogame 2026: una experiencia para vivir en grupo

Expogame se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para la comunidad gamer, reuniendo videojuegos, competencias, creadores de contenido, experiencias interactivas y distintas zonas pensadas para fanáticos de todas las edades.

Por eso, la Entrada Squad aparece como una alternativa ideal para quienes quieren compartir la experiencia con amigos, organizarse con su grupo y disfrutar juntos de una nueva edición del evento.

Así que ya sabes: reúne a tu squad, elige tu entrada y prepárate para vivir Expogame 2026 con una promoción especial para grupos.

Entran 4 y pagan 3.