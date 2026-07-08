Asistente descolocó a Lucho Miranda al contar origen de su discapacidad: “Era una relación a escondidas”

El comediante chileno se hizo viral al compartir una de las historias reveladas en su reciente show en Bogotá, Colombia. En medio del espectáculo, un hombre contó cómo llegó a vivir con paraparesia espástica.

Un inesperado momento se vivió durante una reciente presentación del comediante chileno Lucho Miranda en Bogotá, Colombia, cuando uno de los asistentes compartió una impactante historia personal que dejó sin palabras tanto al humorista como al público presente.

Todo ocurrió en el clásico segmento de Miranda con su público, donde les pregunta a algunos sobre el origen de su discapacidad. Fue en ese contexto que un hombre identificado como Daniel reveló que años atrás sufrió una caída desde un sexto piso.

Según relató, el accidente ocurrió cuando tenía 16 años y actualmente, a casi 15 años del hecho, vive con una paraparesia espástica en sus extremidades inferiores , luego de que inicialmente los médicos le diagnosticaran una tetraplejia.

Una relación secreta y una decisión que cambió su vida

Daniel explicó que el accidente ocurrió mientras visitaba a quien era su pareja en ese momento. La relación era mantenida en secreto y todo cambió cuando el padre de la joven llegó inesperadamente al departamento.

“Era una relación a escondidas y llegó el papá”, contó entre risas. El asistente relató que entró en pánico y buscó cómo escapar del lugar para evitar problemas.

Primero intentó esconderse debajo de la cama y luego dentro de un armario, pero finalmente decidió salir por una ventana.





Al observar una posible salida, improvisó una cuerda con sábanas y una cobija amarradas entre sí. Sin embargo, el plan no resultó como esperaba.

“Amarré unas sábanas, una línea de sábanas y una cobija fue la que sostuvo todo el peso. No bajé nada, yo creo que bajé menos de medio metro y me fui con toda la línea de sábanas ”, recordó.

La caída desde el sexto piso le provocó graves lesiones que cambiaron completamente su vida.

Al cierre de la interacción, Miranda comentó: “Qué bueno que te lo tomes con tanto humor. Tienes una historia increíble para contarles a generaciones tras generaciones. Así que de verdad, muy divertido, muy desgraciado igual, pero muy divertido. Un aplauso para ti, por favor”.

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