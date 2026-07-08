Premios Emmy 2026: Revisa lista completa de los nominados a lo mejor de la televisión

The Pitt y Hacks, ambas de HBO, lideran la carrera con la mayor cantidad de nominaciones en las categorías de drama y comedia, respectivamente.

La Academia de la Televisión anunció este miércoles los nominados a la edición 78 de los premios Emmy, que celebran lo mejor del drama y comedia de la TV estadounidense.

Este año la categoría de drama la lidera la serie médica de HBO Max, The Pitt, encabezando la lista de nominados con 25 candidaturas. En comedia, Hacks, también de HBO lidera la carrera con 24 nominaciones.

Más atrás quedaron Widow’s Bay (Apple TV) con 19 nominaciones y Pluribus (Apple TV) con 18 nominaciones.





La gala de los premios Emmy 2026 se llevará a cabo el 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles y contará con la conducción de la actriz Mariska Hargitay.

Lista completa de nominados a los Emmy 2026

A continuación, la lista completa de las series, actores y actrices nominadas a los Emmy 2026:

Mejor serie dramática

La diplomática (Netflix)

La edad dorada (HBO)

El caballero de los Siete Reinos (HBO)

Paradise (Hulu)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

Your Friends & Neighbors (Apple TV)

Mejor actor en serie dramática

Sterling K. Brown por Paradise (Hulu)

Gary Oldman por Slow Horses (Apple TV)

Mark Ruffalo por Task (HBO)

Rufus Sewell por The Diplomat (Netflix)

Noah Wyle por The Pitt (HBO Max)

Mejor actriz en serie dramática

Carrie Coon por The Gilded Age (HBO)

Chase Infiniti por The Testaments (Hulu)

Keri Russell por The Diplomat (Netflix)

Rhea Seehorn por Pluribus (Apple TV)

Zendaya por Euphoria (HBO)

Serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Hacks (HBO Max)

Margo tiene problemas de dinero Apple TV)

Nadie quiere esto (Netflix)

Sólo asesinatos en el edificio (Hulu)

Shrinking (Apple TV)

Widow’s Bay (Apple TV)

Mejor actor en serie de comedia

Yahya Abdul-Mateen II por Wonder Man (Disney+)

Steve Carell por Rooster (HBO Max)

Matthew Rhys por Widow’s Bay (Apple TV)

Jason Segel por Shrinking (Apple TV)

Martin Short por Only Murders in the Building (Hulu)

Mejor actriz en serie de comedia

Quinta Brunson por Abbott Elementary (ABC)

Ayo Edebiri por The Bear (FX)

Elle Fanning por Margo’s Got Money Troubles (Apple TV)

Lisa Kudrow por The Comeback (HBO)

Jean Smart por Hacks (HBO Max)

Mejor actor en miniserie o serie antológica

Claire Danes por The Beast in Me (Netflix)

Sally Field por Remarkably Bright Creatures (Netflix)

Carey Mulligan por Beef (Netflix)

Sarah Pidgeon por Love Story (FX/FX on Hulu)

Sarah Snook por All Her Fault (Peacock)

Mejor actor en miniserie o serie antológica

Riz Ahmed por Bait (Prime Video)

Jason Bateman por Black Rabbit (Netflix)

Charlie Hunnam por Monster: The Ed Gein Story (Netflix)

Oscar Isaac por Beef (Netflix)

Matthew Rhys por The Beast in Me (Netflix)

Mejor actriz de reparto drama

Taylor Deardon por The Pitt (HBO)

Fiona Dourif por The Pitt (HBO)

Allison Janney por La diplomática (Netflix)

Katherine LaNasa por The Pitt (HBO)

Sepideh Moafi por The Pitt (HBO)

Julianne Nicholson por Paradise (Hulu)

Karolina Wydra por Pluribus (Apple TV)

Mejor actor de reparto drama

Patrick Ball por The Pitt (HBO)

Billy Crudup por The Morning Show (Apple TV)

Shawn Hatosy por The Pitt (HBO)

Gerran Howell por The Pitt (HBO)

Jack Lowden por Slow Horses (Apple TV)

Tom Pelphrey por Task (HBO)

Carlos-Manuel Vesga por Pluribus (Apple TV)

Mejor actriz de reparto de comedia

Dale Dickey por La maldición de Widow’s Bay (Apple TV)

Hannah Einbinder por Hacks (HBO)

Janelle James por Abbott Elementary (ABC)

Kate O’Flynn por La maldición de Widow’s Bay (Apple TV)

Michelle Pfeiffer por Margo tiene problemas de dinero (Apple TV)

Megan Stalter por Hacks (HBO)

Jessica Williams por Shrinking (Apple TV)

Mejor actor de reparto de comedia

Colman Domingo por Las cuatro estaciones (Netflix)

Paul W. Downs por Hacks (HBO)

Harrison Ford por Shrinking (Apple TV)

Shrinking (Apple TV) Nick Offerman por Margo tiene problemas de dinero (Apple TV)

Stephen Root por La maldición de Widow’s Bay (Apple TV)

Michael Urie por Shrinking (Apple TV)

Shrinking (Apple TV) Tyler James Williams por Abbott Elementary (ABC)

Miniserie o serie antológica

All Her Fault (Peacock)

The Beast in Me (Netflix)

Beef (Netflix)

DTF St. Louis (HBO Max)

Love Story (FX/FX on Hulu)

Reality de competencias

Dancing With the Stars (ABC)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

Programa de variedades