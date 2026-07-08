Sistema frontal deja 56 viviendas con daño menor en Los Ríos y La Araucanía

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que las situaciones de emergencia son focalizadas y que ya pasó la fase de mayor intensidad de caída de precipitaciones.

El gobierno realizó un nuevo balance sobre la afectación que ha dejado el sistema frontal que afecta a regiones de la zona sur del país.

Desde las oficinas de Senapred detallaron la situación a raíz del frente de intensas precipitaciones que está presente en las regiones de La Araucanía y Los Ríos con gran fuerza.

Según detalló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, “hay situaciones de afectación focalizadas donde no hay, hasta el momento, registro de personas lesionadas”.





También señaló que por ahora no hay grandes afectaciones a viviendas ni a infraestructura pública a gran escala comprometida y que la red asistencial está en funcionamiento en toda la zona efectada.

Viviendas afectas

El balance de las autoridades dio un total de 56 viviendas con daño menor, siendo la región de Los Ríos la más afectada con 42 casas.

En La Araucanía en tanto, hay 14 casas con daños, tres personas albergadas y otras dos que se encuentran damnificadas.

“La fase más intensa de la caída de precipitaciones del sistema frontal, fundamentalmente en la región de Los Ríos, ya pasó“, agregó el subsecretario en relación a la emergencia.