“Solo para valientes”: Alvarado emplazó a la oposición en medio de debate por megarreforma del pdte. Kast

Las declaraciones se producen luego de que diversos sectores opositores, desde la DC hasta el PC, manifestaran su disposición a acudir al Tribunal Constitucional para impugnar aspectos del proyecto.

En medio de la discusión legislativa de la denominada megarreforma, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, realizó un llamado a la oposición para que participe en el “perfeccionamiento” de la iniciativa, en lugar de recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

Las declaraciones se producen luego de que diversos sectores opositores, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, manifestaran su disposición a acudir al TC para impugnar aspectos del proyecto, pese a las instancias de diálogo impulsadas por el Ejecutivo y por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

En conversación con Radio Infinita, Alvarado sostuvo que la oposición debería enfocar sus esfuerzos en mejorar la propuesta legislativa.

“Esa unidad que buscan para decir que no, para llevarnos al Tribunal Constitucional, la traduzcan en energía para contribuir a perfeccionar aspectos del proyecto”, afirmó.

“Es una decisión solo para valientes”

“El país no quiere diferencias políticas profundas que no permitan avanzar”, señaló el Secretario de Estado, agregando que existen dirigentes opositores con la capacidad de adoptar decisiones pensando en el mediano y largo plazo.





Asimismo, el ministro dijo entender “perfectamente cuál es la complejidad que hoy día tienen” algunos parlamentarios de la oposición. “Sienten o temen que, al tomar una decisión apoyando alguna indicación o patrocinando alguna indicación, pueden quebrar, primero, su coalición y, a su vez, también quebrar sus propias bancadas”, indicó.

Alvarado también sostuvo que respaldar mejoras a la iniciativa requiere convicción política y realizó un llamado a los sectores opositores. “Es una decisión solo para valientes y espero que haya algún valiente que piense en el país más que en la política” , concluyó.

La discusión sobre la megarreforma continúa actualmente en las comisiones del Senado, mientras el gobierno busca reunir apoyos para avanzar en la aprobación de una de las iniciativas consideradas prioritarias por el Ejecutivo.