Presidente Kast pidió “reforzar apoyo” a municipios afectados en el sur por intenso sistema frontal

El mandatario informó a través de su cuenta de X que las lluvias acumuladas en la región de Los Lagos ya superaron las registradas durante el año pasado

El presidente José Antonio Kast se refirió esta mañana a la emergencia que enfrenta la zona sur del país por el potente sistema frontal que cubre las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Desbordes de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, remociones en mesa y corte de rutas son solo algunos de los estragos que ha causado un río atmosférico de alta intensidad.

“Acabo de conversar con el Subsecretario del Interior, quien me actualizó sobre la situación de emergencia en la Región de Los Ríos, especialmente en las comunas de Valdivia y Corral”, indicó en su cuenta de X.





El mandatario agregó que las lluvias acumuladas en Los Lagos ya superaron las registradas durante el año pasado, “provocando una mayor afectación por desbordes, principalmente en Corral”.

Finalmente, el jefe de Estado informó que continúan monitoreando la evolución el frente de mal tiempo, con especial atención en las tres regiones bajo alerta amarilla.

“He instruido reforzar el apoyo a los municipios afectados y disponer de la maquinaria necesaria para responder oportunamente a esta emergencia”, concluyó.