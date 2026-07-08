Actualizan alerta de lluvias y vientos: Senapred advierte rachas de hasta 90 km/h para el sur

La medida, que fue decretada el pasado 5 de julio, continúa activa debido a las precipitaciones pronosticadas para los próximos días, los fuertes vientos y el riesgo de remociones en masa.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la información relacionada con la Alerta Temprana Preventiva que se mantiene vigente en la Región del Biobío debido al sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

La medida, que fue decretada el pasado 5 de julio, continúa activa debido a las precipitaciones pronosticadas para los próximos días, los fuertes vientos y el riesgo de remociones en masa.

Rachas podrían alcanzar los 90 km/h

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo reporte corresponde al pronóstico de viento para este miércoles 8 de julio.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, en sectores cordilleranos del Biobío se esperan vientos entre 40 y 60 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 90 km/h .

En tanto, en el litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera se prevén vientos de entre 25 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.





También se esperan lluvias y tormentas eléctricas

La actualización de Senapred indica además que continuarán las precipitaciones durante los próximos días.

Para este miércoles se esperan entre:

5 y 10 mm de lluvia en el litoral y cordillera de la costa.

10 y 15 mm en el valle.

30 y 40 mm en la precordillera.

35 y 45 mm en la cordillera.

A ello se suma un aviso por probables tormentas eléctricas en sectores de precordillera y cordillera.

Respecto a los vientos, el pronóstico es el siguiente: