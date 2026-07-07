Emergencia por sistema frontal: Declaran alerta por viento “moderado a fuerte” en la región del Biobio

Según la Dirección Meteorológica de Chile, la alerta estará vigente entre la madrugada y la noche de este miércoles 8 de julio.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este martes una alerta meteorológica por “viento moderado a fuerte” para una región de la zona sur del país.

Según informó el organismo, el fenómeno se debe a un potente sistema frontal que ya está afectando a varias ciudades y que mantiene en alerta a las autoridades.

Alerta por vientos en el Biobío

Según el reporte, este miércoles se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora para el sur de la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío. La alerta, en tanto, estará vigente entre la madrugada y la noche del miércoles 8 de julio.

A continuación, el detalle de la alerta meteorológica por viento “moderado a fuerte”:

Región del Biobío

Litoral: 40-60 km/h, rachas 70 km/h .

. Cordillera Costa: 40-60 km/h, rachas 70 km/h .

. Valle: 40-60 km/h, rachas 70 km/h .

. Precordillera: 40-60 km/h, rachas 70 km/h .

. Cordillera: 50-70 km/h, rachas 90 km/h.

Además, según informó el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, se esperan hasta 80 milímetros de precipitaciones en el sector del litoral y de la cordillera de la costa entre miércoles y jueves.

Una alerta es emitida cuando se prevén fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas.