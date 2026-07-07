Río atmosférico categoría 4 afecta a Chile: Se esperan 200 milímetros de lluvia en dos regiones

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, adelantó que la costa de la región de Los Ríos y de Los Lagos recibirá la mayor intensidad de precipitaciones durante el día, lo que aumenta el riesgo de aluviones o desbordes de ríos.

Durante las primeras horas de este martes 7 de julio, un río atmosférico de categoría 4 comenzó a afectar al centro-sur de Chile, dejando las primeras lluvias en las regiones de La Araucanía y Los Ríos .

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitieron una alarma por “precipitaciones intensas con isoterma cero alta en corto periodo de tiempo”.

Estas lluvias se están percibiendo con fuerza en zonas del litoral, la cordillera de la Costa y la precordillera de las dos regiones mencionadas.





Meteored anticipó que las lluvias ganarán intensidad durante este martes y avanzarán hacia La Araucanía, manteniendo fuerza especialmente en la región de Los Ríos.

Hacia la noche, las precipitaciones se extenderán al valle, la precordillera y la cordillera del Biobío. El sistema también dejará vientos con rachas cercanas a los 60 km/h en la provincia de Arauco, además de las regiones de La Araucanía y Los Ríos

¿Cuánta lluvia se espera?

Si bien el sistema frontal está afectado a gran parte de la zona centro-sur del país, el probable que repercuta con mayor intensidad en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Según explicó el meteorólogo Eduardo Sáez, “la costa de la región de Los Ríos y de Los Lagos es donde debiéramos recibir mayor intensidad de las precipitaciones y también hacia el interior”.

“Estamos hablando de un evento que es muy extremo. Los montos de precipitaciones, dependiendo del sector, podrían estar entre 100 y 200 milímetros“, agregó.

Ante esto, el experto advirtió que “el peor escenario que tenemos es que la lluvia va a continuar todo el día, por lo tanto tenemos todo el día con acumulación y por eso es que hay sectores que van a pasar de los 200 milímetros”.

Considerando el volumen de lluvia que dejará el sistema, existe la posibilidad de que se presenten aluviones o desbordes de caudales y ríos.