“Es típico chileno”: Martin White visitó popular programa español y regaló indio pícaro al conductor

El reconocido cantante de guaracha está de tour promocional en Europa por el estreno de La Guaracha (Oh Oh Oh), su nueva canción con Manuel Turizo.

El artista urbano chileno Martin White acaparó atención con su visita al programa La Revuelta de David Broncano, uno de los más populares en España, en el marco de la promoción de su nueva canción con Manuel Turizo.

De viaje por el viejo continente, el cantante de guaracha habló de su sencillo como también de su carrera. Pero también tuvo tiempo para mencionar a Chile y llevar algo de su país al set de televisión.

“Te traje un regalo de Chile”, dijo entre risas, antes de entregar la bolsa al presentador. “Es un juguete de Chile, se llama indio pícaro. Tienes que abrirlo y levantarlo bien fuerte para arriba“, explicó.





“Ya intuyo por dónde va Martín”, contestó Broncano. “Es típico chileno, lo venden en la feria”, replicó el chileno, intentando convencer al español de levantar el tradicional objeto.

Así, tras conseguir que el conductor del programa levantara la figura, tanto él, como Turizo y el europeo estallaron en risas. Luego, este último lo sumó a su colección de regalos en el set.

Vale mencionar que Martin White no es el primer chileno en visitar La Revuelta, pues antes estuvo la cantante Mon Laferte y la escritora Isabel Allende.

Mira el momento a continuación: