Temblor hoy 7 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 7 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Magnitud: 2,5

Hora: 05:48 horas

Epicentro: 75 km al noreste de Calama, región de Antofagasta.

Profundidad: 116 km

Magnitud: 2,6

Hora: 05:43 horas

Epicentro: 83 km al noreste de Socaire, región de Antofagasta.

Profundidad: 254 km

Magnitud: 3,1

Hora: 05:38 horas

Epicentro: 31 km al norte de Chañaral, región de Atacama.

Profundidad: 50 km

Magnitud: 2,5

Hora: 05:14 horas

Epicentro: 54 km al suroeste de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.

Profundidad: 122 km

Magnitud: 2,9

Hora: 04:57 horas

Epicentro: 83 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.

Profundidad: 201 km

Magnitud: 2,8

Hora: 03:14 horas

Epicentro: 71 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.

Profundidad: 240 km

Magnitud: 3,1

Hora: 03:09 horas

Epicentro: 66 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.

Profundidad: 237 km

Magnitud: 2,7

Hora: 01:51 horas

Epicentro: 58 km al suroeste de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.

Profundidad: 97 km

Magnitud: 2,6

Hora: 01:07 horas

Epicentro: 29 km al noroeste de Quintero, región de Valparaíso.

Profundidad: 19 km

Magnitud: 3,0

Hora: 00:46 horas

Epicentro: 32 km al este de Copiapó, región de Atacama.

Profundidad: 94 km

Magnitud: 2,5

Hora: 00:08 horas

Epicentro: 44 km al este de Los Andes, región de Valparaíso.

Profundidad: 107 km.





¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.