Fuerte sismo sacude a la zona austral del país: Revisa epicentro y magnitud
Senapred informó las características del movimiento telúrico que ocurrió la noche de este lunes.
Un sismo de magnitud 5.9 sacudió a la zona austral del país la noche de este lunes, específicamente a la Isla Navarino.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el temblor ocurrió a 273 kilómetros al sur de Puerto Williams.
Según confirmó el organismo, el movimiento telúrico no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
SHOA indica que las características del sismo magnitud 5.9, localizado 273 km al Sur de Puerto Williams; NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
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— SENAPRED (@Senapred) July 7, 2026