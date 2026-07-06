Fuerte sismo sacude a la zona austral del país: Revisa epicentro y magnitud

Senapred informó las características del movimiento telúrico que ocurrió la noche de este lunes.

Un sismo de magnitud 5.9 sacudió a la zona austral del país la noche de este lunes, específicamente a la Isla Navarino.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el temblor ocurrió a 273 kilómetros al sur de Puerto Williams.

Según confirmó el organismo, el movimiento telúrico no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.