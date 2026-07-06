Paula Pavic confesó que le hizo una lista de sus exparejas a Marcelo Ríos: “Él quería saber quién era quién en mi vida”

Esto, debido a que ambos tenían gente en común dentro del espectáculo chileno.

Este lunes, Paula Pavic reveló que cuando comenzó su relación con Marcelo “Chino” Ríos, terminó creando una polémica lista.

En ella, la mujer detalló su relación con todas las personas que tenía en común con el extenista, para que él tuviese conocimiento de si habían tenido una relación amorosa, un affaire, una amistad o algo similar.





Paula Pavic y la lista que le hizo a Marcelo “Chino” Ríos

En conversación con La Cuarta, Paula expuso: “Cuando con Marcelo estábamos saliendo al principio, teníamos mucha gente en común que conocíamos los dos, gente de la televisión”.

En esa misma línea, agregó: “Entonces yo le hablaba de alguien y él me preguntaba: ‘¿por qué lo conoces?”, y yo tenía que explicarle”.

“Siempre me hacía preguntas porque le importaba mucho con quién yo había salido, con quién había tenido algo, con quién yo era amiga”, comentó Pavic.

Esto, debido a que “si en algún minuto teníamos algún encuentro de amigos o gente en común, él quería saber quién era quién en mi vida, o a quién podía molestar su presencia”, explicó Paula.

Sin embargo, la empresaria aseguró que ella no cuestionaba su pasado, ni tampoco le preguntaba con quiénes estuvo antes, así que terminó escribiéndole una lista “de la gente con la que salí, la gente a la que le di un beso, etcétera, para que no me preguntara más”.

En aquel entonces, Paula y Marcelo vivían en un departamento y dicho papel “se nos cayó y salió volando por el balcón por el viento. Y bajamos a buscarla y no la encontramos nunca, debe haber caído en otro departamento”.

“Alguien debe tener esa lista hoy, que además tenía mi nombre y los nombres de los hombres con los que había salido y hasta con los amigos. Quizás cuánto vale ahora”, concluyó Pavic.