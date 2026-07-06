Comenzó a regir alza en las cuentas de la luz: Estas son las comunas que sufrirán los mayores aumentos

Según la Comisión Nacional de Energía, el promedio nacional del incremento será de un 4,9%, pero esa cifra varía según las comunas.

Este 1 de julio comenzó a regir un nuevo incremento en las cuentas eléctricas. En esta oportunidad no es por el descongelamiento de las tarifas, sino por la actualización semestral obligatoria de los precios.

Según la Comisión Nacional de Energía, el alza nacional en promedio será de un 4,9%, pero esa cifra varía según las comunas. En esta nota, CHV Noticias muestra qué lugares van a sufrir los mayores aumentos.