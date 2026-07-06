“Son fosas comunes”: Denuncian sepulturas irregulares en cementerio público tras terremotos en Venezuela

Vecinos de la zona confirmaron la acusación al periodista de CHV Noticias, Rafael Cavada.

En Venezuela surgieron denuncias de sepulturas irregulares, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que han dejado al menos 3.500 muertos producto de los múltiples derrumbes de edificios.

Esta información fue confirmada por vecinos del cementerio público Esperanza en La Guaira, con quienes CHV Noticias pudo conversar este lunes.

“Son fosas comunes. Están desde hace una semana, como dos días después del terremoto. Todo lo hacen de madrugada” , explicaron residentes de la zona.





País América informó que se excavaron cerca de 250 tumbas y se inhumó la misma cantidad de cuerpos.

Sin embargo, de 159 se desconocería su identidad, debido a que las personas habrían vivido en condiciones vulnerables o porque sus familiares se encontraban fuera de Venezuela.