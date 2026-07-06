“Ya no hay esperanza”: El duro momento en que rescatistas informan a familiares en Venezuela que no se detectan sobrevivientes

Se trabajó con distintos métodos, desde perros de rescate hasta sondas que pueden detectar vibraciones y latidos del corazón, pero todos dieron negativo.

A 11 días del doble terremoto, las autoridades informaron a las familias este lunes en La Guaira, Venezuela, que ya no existen sobrevivientes en la zona.

Esto, después de que los equipos de trabajo dieran negativo las señales de vida a través de distintos métodos, por lo que se dará paso a las maquinarias para retirar los escombros y hacer los debidos rescates.

“El resultado final con la tecnología del equipo francés dio negativo; no se pudo apreciar vibración alguna en este sector”, explica uno de los rescatistas.

En esa misma línea, argumentó que se trabajó con una serie de métodos, desde perros rescatistas hasta sondas, pero todos dieron negativo: “Lamentablemente tenemos que informarles que no hay ya esperanza en este lugar”, concluyó.