Gobierno reevaluará shows de BTS en el Nacional tras masivas protestas

Las entradas para tres conciertos de la exitosa banda en octubre están completamente vendidas.

La suspensión de los conciertos de BTS desató un conflicto que el Gobierno no vio venir. Las protestas de las fanáticas, las críticas de la industria y una nueva propuesta técnica obligaron a reabrir las conversaciones para intentar salvar los shows en el Estadio Nacional.

Cabe mencionar que la productora DG Medios ya realizó la venta de entradas de tres shows en el coliseo de Ñuñoa para mediados de octubre.