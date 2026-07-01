Dieron importante paso: Camilo Huerta conoció a los hijos de Paula Pavic y fueron captados “almorzando y comprando”

Además, Cecilia Gutiérrez aseguró que el romance entre ambos “va viento en popa”.

Este miércoles, la periodista Cecilia Gutiérrez expuso una fotografía inédita de Camilo Huerta y Paula Pavic paseando junto a los hijos de ella.

La empresaria tiene cuatro hijas y un hijo junto a Marcelo “Chino” Ríos: Isidora, Colomba y los trillizos, cuyos nombres son Marcelo, Antonella y Agustina.





Camilo Huerta conoció a los hijos de Paula Pavic

A través de su canal de difusión en Instagram, Cecilia comentó: “Romance de Camilo Huerta y Paula Pavic va viento en popa”.

En esa misma línea, agregó: “Hoy en el mall con las hijas de ella almorzando y comprando”.

Marcelo Jr. también aparece en la imagen, mientras todos están comprando en lo que parece ser un puesto de joyería.

Cabe destacar que en las últimas semanas, Paula llegó a tribunales por una demanda interpuesta por Marcelo Ríos, donde acusaba calumnias y en dicha oportunidad mostró un anillo de compromiso.

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