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Dieron importante paso: Camilo Huerta conoció a los hijos de Paula Pavic y fueron captados “almorzando y comprando”

Además, Cecilia Gutiérrez aseguró que el romance entre ambos “va viento en popa”.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este miércoles, la periodista Cecilia Gutiérrez expuso una fotografía inédita de Camilo Huerta y Paula Pavic paseando junto a los hijos de ella.

La empresaria tiene cuatro hijas y un hijo junto a Marcelo “Chino” Ríos: Isidora, Colomba y los trillizos, cuyos nombres son Marcelo, Antonella y Agustina.

Camilo Huerta conoció a los hijos de Paula Pavic

A través de su canal de difusión en Instagram, Cecilia comentó: “Romance de Camilo Huerta y Paula Pavic va viento en popa”.

En esa misma línea, agregó: “Hoy en el mall con las hijas de ella almorzando y comprando”.

Marcelo Jr. también aparece en la imagen, mientras todos están comprando en lo que parece ser un puesto de joyería.

Cabe destacar que en las últimas semanas, Paula llegó a tribunales por una demanda interpuesta por Marcelo Ríos, donde acusaba calumnias y en dicha oportunidad mostró un anillo de compromiso.

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