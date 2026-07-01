Apuntó a denuncia contra Jorge Valdivia: Nidyan Fabregat arremete contra Daniela Aránguiz por dichos sobre su embarazo

“Si me sigues apretando, dejaré todos los códigos de lado y haré un festín contigo”, advirtió Nidyan en su cuenta de Instagram.

Este miércoles, Nidyan Fabregat arremetió contra Daniela Aránguiz, luego de que esta última criticara su segundo embarazo, el que fue anunciado recientemente.

Aránguiz había mencionado en “Sígueme” que “Es súper inconsciente de parte de ella. Yo creo que tener una guagua es una responsabilidad súper grande. No es cosa de tener una guagua, traerla al mundo y vamos viendo cómo lo hacemos en el camino”.





¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

En esa misma línea, criticó: “Si tú no tienes conciencia para darle ni siquiera una cama decente a tu hija y la tienes en un colchón durmiendo en el piso, ¿cómo no vas a poder tomarte una pastilla que te la regalan en un consultorio?”.

“A todas las mujeres regalan anticonceptivos. Una mujer grande, que ya pasó por eso, traer un hijo al mundo a sufrir (…). La encuentro una mujer totalmente irresponsable, que Dios me perdone”, comentó Daniela.

La lapidaria respuesta de Nidyan Fabregat

Es por eso que, a través de su cuenta de Instagram, Nidyan arremetió: “Decir que traigo a sufrir un bebé a este mundo es decretar algo que, en un corazón tan negro como el tuyo, no me extraña escuchar”.

Asimismo, añadió: “Los únicos hijos que sufren en nuestra discusión son los tuyos, que tienen un padre acusado de violación y una madre con los cuernos tan grandes”.

Además, la modelo apuntó a los orígenes de Daniela Aránguiz: “Usted, cariño, vivía en la humilde comuna de La Florida y que la única forma de llegar a vivir donde estás (…) era embarazándote como sea de tu exmarido para tener algo”.

Fabregat también recordó las declaraciones de Luis Mateucci en televisión y expuso: “Que no se te olvide tampoco que inventaste un embarazo para amarrar a un hombre (modus operandi tuyo), enviándole una ecografía falsa para que no te dejaran”.

“No hables más, Danielita, porque sé 1 millón de cosas más y, si me sigues apretando, dejaré todos los códigos de lado y haré un festín contigo“, advirtió finalmente la modelo.

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