“No puedo seguir normalizando”: Daniela Aránguiz anuncia acciones legales contra Luis Mateucci y expone conversaciones

Aránguiz aseguró que se siente “triste, vulnerada y agredida” por Mateucci, luego de que él hablara de su quiebre sentimental en televisión.

Daniela Aránguiz anunció que presentará acciones legales contra Luis Mateucci, luego de que este último hablara de su quiebre sentimental en televisión.

La pareja estuvo en una relación entre 2023 y 2024 y la separación no se dio en buenos términos, por lo que Daniela también expuso conversaciones para desmentir a Mateucci.





¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

“Hoy me siento profundamente triste, vulnerada y agredida como mujer”, comenzó diciendo Daniela a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “Durante mucho tiempo he tenido que soportar que Luis Mateucci hable constantemente de mí, exponiéndome y refiriéndose a temas extremadamente sensibles de mi vida”.

La panelista de farándula hizo hincapié en que “esto me ha provocado un profundo dolor emocional y un desgaste que ya no puedo seguir normalizando”, puesto que no es la primera vez que hay declaraciones cruzadas sobre el quiebre amoroso.

“La violencia hacia una mujer no siempre son golpes. También existe la agresión psicológica y verbal, aquella que humilla, que expone, que hiere y que deja cicatrices que no se ven”, enfatizó Daniela.

Mateucci acusó a Daniela en televisión de haberle enviado una ecografía con un presunto embarazo de cuatro a cinco meses.

Al respecto, Daniela señaló: “Me duele profundamente que se realicen afirmaciones sobre un supuesto embarazo y otros aspectos íntimos de mi vida que niego categóricamente y que considero falsos”.

“Hoy me siento cansada. Cansada de sentirme herida, cuestionada y expuesta. Por esta razón, he tomado la decisión de ejercer las acciones legales que correspondan para defender mi honra, mi dignidad y mi tranquilidad”, aseguró Daniela.

Además, Luis acusó al hermano de Aránguiz, el cantante Rigeo, de amenazas por una deuda, a lo que Daniela expuso un chat.

En él, Rigeo presuntamente le recrimina a Luis que esté en una posición tan “a la defensiva” y luego agrega: “Si están o no juntos, no es tema mío; solo te hablé por eso. Escríbele y listo, deja eso al día y listo”.

Finalmente, Daniela concluyó: “Me siento agredida con todas sus mentiras (…) Ha llegado el momento de poner límites a una situación que me ha causado un profundo daño emocional”.

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